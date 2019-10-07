Пхеньян ждет от Вашингтона более серьезной подготовки к переговорам

7 октября 2019 08:25 (UTC+04:00)

КНДР ожидает от США более серьезной подготовки к переговорам по ядерной проблеме и другим аспектам нормализации двусторонних отношений. Как сообщило информационное агентство Киодо, об этом заявил в понедельник журналистам в пекинском международном аэропорту представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль. Он представлял Пхеньян на состоявшихся недавно в Стокгольме консультациях с американскими дипломатами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта встреча закончилась разрывом", - подчеркнул Ким Мён Гиль. "Могут произойти большие неприятности, если США не будут тщательно готовиться к таким контактам, - сказал он. - Мы представили все свои предложения и теперь хотим выслушать американскую сторону. Пока она не подготовила ничего в ответ".

В воскресенье МИД КНДР в особом заявлении уведомил, что Пхеньян не собирается вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не предпримет "реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики" в отношении севера Корейского полуострова. Дипведомство, в частности, подвергло критике подход США к консультациям с делегацией КНДР в шведской столице.

Предварительная двусторонняя встреча представителей США и КНДР прошла 4 октября в Стокгольме. Рабочие переговоры начались 5 октября, однако в тот же день были прерваны.

Между тем глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам продлившихся несколько часов консультаций заявила, что они носили конструктивный характер. Она также отметила, что делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР. Ортэгус не указала при этом, как отреагировал на аналогичное предложение Пхеньян.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
Другие страны 08:36
Японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР
Другие страны 07:09
Спецпосланники Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 06:11
Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии
Другие страны 04:09
Китайские власти намерены сузить повестку торговых переговоров с США
Другие страны 03:52
Американка Али завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами
Другие страны 00:54
Лента новостей
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
Другие страны 08:36
Фильм "Джокер" собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США
Другие страны 08:19
Сеул сообщил о проблемах с поездкой в Пхеньян болельщиков на отборочный матч ЧМ-2022
Другие страны 07:58
Японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР
Другие страны 07:09
Спецпосланники Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 06:11
Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде
Россия 05:30
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в Мельбурне
Другие страны 04:55
Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии
Другие страны 04:09
Китайские власти намерены сузить повестку торговых переговоров с США
Другие страны 03:52