США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

7 октября 2019 08:36 (UTC+04:00)

Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется "скоро". "Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", - говорится в заявлении.
При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.
"США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену", - отметили в Белом доме.

Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции "тотальной войной".

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