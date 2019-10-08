В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas

8 октября 2019 04:15 (UTC+04:00)

Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу на трех месторождениях, которые были захвачены посторонними лицами, когда страну охватили протесты против отмены субсидий на топливо. Об этом сообщило в понедельник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с людьми, находящимися на территории месторождений, "ведутся переговоры в мирной форме". "К настоящему моменту никто из персонала [компании] не удерживается силой", - отметили в министерстве.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос". 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора объявил о решении приостановить забастовки по всей стране. В то же время представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
Другие страны 5 октября 06:34
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
Другие страны 3 октября 23:13
Bloomberg: Эквадор покинет ОПЕК в январе 2020 года
Другие страны 1 октября 21:58
В Эквадоре задержали шесть человек после серии взрывов в университете
Другие страны 18 сентября 23:02
Парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций
Другие страны 18 сентября 06:45
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Спорт 8 сентября 08:18
Лента новостей
Назван "самый продуктивный" серийный убийца в истории США
США 05:04
Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в Сирии
США 04:35
Пожар в ТЦ "Бина" потушен (Обновлено)
Происшествия 04:12
Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к новой операции в Сирии
Турция 03:30
Турецкая артиллерия обстреляла позиции SDF в Сирии
Турция 02:40
США вводят санкции против 28 китайских организаций
Китай 02:18
Полиция Лондона задержала 276 активистов движения Extinction Rebellion
Европа 01:56
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
США 01:40
Ученые установили связь между паром вейпов и раком легких
В мире 01:07