Парламент Эквадора приостановил работу на фоне массовых протестов

Парламент Эквадора принял решение приостановить свою деятельность в связи с массовыми акциями протеста, которые проходят в Кито и других городах страны, заявил РИА Новости во вторник депутат от движения CREO ("Создавая возможности") Омеро Кастаньер, передает Trend.

"Национальное собрание приостановило свою деятельность; вчера координаторы различных законодательных органов встретились с председателем и вице-президентом собрания, и было принято решение приостановить деятельность, поскольку нет никаких гарантий, позволяющих членам собрания и должностным лицам посещать здание парламента", - заявил Кастаньер.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.

В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.

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