Афганский спецназ задержал одного из руководителей разведки "Талибана"

9 октября 2019 03:53 (UTC+04:00)

Сотрудники спецназа Афганистана задержали во вторник главу разведки радикального движения "Талибан" по району Вагаз в провинции Газни Муллу Нуруддина, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора провинции Ариф Нури, передает Trend.

"Вместе с ним за террористическую деятельность был задержан его брат", - заявил Нури.

Подробности операции по задержанию не раскрываются.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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