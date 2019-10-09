В Париже у японского туриста украли часы стоимостью 840 тысяч долларов

9 октября 2019 21:18 (UTC+04:00)

Гость из Японии вышел из парижского отеля за сигаретами, и у него украли часы стоимостью 840 тысяч долларов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

К 30-летнему японцу, который поздно вечером стоял возле пятизвездочного отеля у Триумфальной арки, подошел мужчина и попросил сигарету. Затем вор схватил туриста за руку, снял дорогие часы и убежал.

Издание уточняет, что такие часы с их громоздкими корпусами, которые раскрывают сложные внутренние механизмы, высоко ценятся поклонниками и хорошо известны ворам, нацеленным на богатых туристов во французской столице.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан и Франция договорились о поставках техгазов
Бизнес 16:16
Игрока сборной Азербайджана не пустили во Францию
Общество 8 октября 23:16
Германия и Франция поддерживают укрепление энергетического сектора Грузии
Финансы 8 октября 19:49
Искусство без границ. Работы азербайджанского художника на выставке в Париже (ФОТО)
Культура 8 октября 12:07
Глава МВД Франции отчитается перед членами парламента по атаке в префектуре Парижа
Европа 6 октября 17:50
В Париже протестующие оккупировали часть торгового центра
Другие страны 6 октября 04:58
Лента новостей
В Лондоне заявили, что вклад лауреатов Нобелевской премии по химии в науку изменил мир
Другие страны 22:45
Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан
Политика 22:37
Огтай Асадов: Уверены, что азербайджано-грузинские связи с каждым годом будут все больше развиваться и укрепляться
Политика 22:29
Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии
Турция 22:20
В США арестован экс-сотрудник разведуправления Пентагона за передачу секретных данных СМИ
США 22:08
"Великая зеленая стена" защитит Индию от природных катаклизмов
Другие страны 21:34
Kapital Bank выпустил новый кредитный продукт
Финансы 21:03
Огтай Асадов: Швейцария вложила в Азербайджан инвестиции в размере 860 млн долларов
Политика 21:01
В Британии создали одежду, позволяющую людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку
Другие страны 21:00