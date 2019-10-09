В Париже у японского туриста украли часы стоимостью 840 тысяч долларов

Гость из Японии вышел из парижского отеля за сигаретами, и у него украли часы стоимостью 840 тысяч долларов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

К 30-летнему японцу, который поздно вечером стоял возле пятизвездочного отеля у Триумфальной арки, подошел мужчина и попросил сигарету. Затем вор схватил туриста за руку, снял дорогие часы и убежал.

Издание уточняет, что такие часы с их громоздкими корпусами, которые раскрывают сложные внутренние механизмы, высоко ценятся поклонниками и хорошо известны ворам, нацеленным на богатых туристов во французской столице.

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