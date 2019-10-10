Парламент Кубы изберет президента впервые за последние 40 лет

10 октября 2019 01:36 (UTC+04:00)

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы проведет в четверг внеочередное заседание для избрания президента республики в соответствии с положениями новой конституции страны, принятой на референдуме в феврале этого года. Помимо главы государства, которого будут избирать впервые за последние 40 с лишним лет, также назовут имена вице-президента страны, членов Государственного совета и председателя парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представление кандидатов парламентариям произойдет непосредственно на заседании, а победителем станет претендент, набравший более 50% голосов присутствующих депутатов. По аналогичной схеме будет избираться и состав Государственного совета, который будет насчитывать 21 представителя. Президент республики вступит в должность сразу после объявления результатов голосования.

Срок президентских полномочий по конституции составляет 5 лет, однако этот мандат главы государства будет длиться меньше - новые выборы будут проведены вместе с избранием депутатов парламента в 2023 году, как того требует основной закон карибской республики. Подобная мера была принята также для того, чтобы не переизбирать Национальной ассамблеи народной власти, состав который был сформирован в прошлом году и которая остается высшим органом власти в стране.

Более 6,81 млн кубинцев проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны на прошедшем 24 февраля всенародном волеизъявлении, что составляет 73,3% от всех граждан страны, обладающих правом голоса. По данным Национальной избирательной комиссии Кубы, явка на референдуме составила 84,4%.

В числе ключевых изменений - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции остались неизменными.

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