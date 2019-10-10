В США пообещали падение цен на нефть

10 октября 2019 08:00 (UTC+04:00)

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.

В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei
Другие страны 07:25
США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Другие страны 06:40
Запуск прибора изучения ионосферы перенесли на 24 часа
Другие страны 06:10
Сандерс заявил, что проблемы со здоровьем не помешают его предвыборной кампании
США 04:12
Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом
Турция 03:15
США и Китай не достигли успеха на торговых переговорах
Другие страны 03:12
Лента новостей
Иран отпустил задержанную российскую журналистку
Иран 09:31
Узбекско-корейское СП закупает подшипники путем тендера
Тендеры 09:25
Грузия занимает 74-е место в индексе глобальной конкурентоспособности
Бизнес 09:22
Узбекская товарная биржа опубликовала цены в различных товарных сегментах
Бизнес 09:19
«Большое видится на расстоянье...» (к 80-летию со дня рождения профессора Аиды Имангулиевой)
Политика 09:18
В Туркменистане реализуется программа по снижению сейсмического риска
Бизнес 09:17
У Турции нет проблем с этническими курдами на севере Сирии – Эрдоган
В мире 09:10
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 09:05
Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Другие страны 08:39