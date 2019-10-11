Число пропавших из-за урагана "Дориан" превышает тысячу человек

Власти Багамских островов ведут поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре. Ранее сообщалось о более 600 пропавших.

Об этом в четверг сообщает агентство EFE со ссылкой на данные руководства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число жертв стихии достигло 60 человек. Материальный ущерб оценивается более чем в $573 млн. На островах были повреждены или разрушены около 13 тыс. строений, а также затоплены обширные территории.

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