Тележурналист ранен в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре

11 октября 2019 06:13 (UTC+04:00)

Ведущий эквадорского телеканала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжелую травму головы при нападении одного из протестующих на севере Кито, когда съёмочная группа попыталась уйти с площади перед Домом культуры, где находится штаб протеста индейского движения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на заверения индейцев, что журналисты находились внутри по собственной воле, на съёмочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти", - сообщает издание Universo и приводит видео момента нападения. Паредесу оказали первичную помощь на месте происшествия и доставили в больницу.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора CONAIE осудила нападение на журналиста и сообщила, что давала сопровождающих из числа представителей коренных народов, чтобы обеспечить их безопасность. "CONAIE осуждает нападение на журналиста Паредеса. Уточняем, что это произошло уже на улице (рядом с площадью Дома культуры), в то время как наши охранники обеспечивали их физическую безопасность внутри и возможность выхода", - отмечается в сообщении. Вход и выход с площади будет ограничен, чтобы избежать дальнейших провокаций.

За несколько минут до инцидента с коллегой журналист Андрес Лопес написал в своём Twitter, что вход и выход с площади не ограничен, и речь не идет об "ограничении свободы" - ему удалось беспрепятственно побывать в штабе индейского движения. "Индейцы говорят о жестоком обращении и отсутствии диалога. Ситуация деликатная", - сообщил Лопес.

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