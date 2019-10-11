Тайфун "Хагибис" привел к масштабным перебоям в работе транспорта в Японии

11 октября 2019 08:09 (UTC+04:00)

Тайфун "Хагибис", который в настоящее время движется по направлению к центральной части Японии, стал причиной масштабных перебоев и остановок в авиационном и железнодорожном сообщении, которые в ближайшие два дня лишь усугубятся. В частности, крупнейший железнодорожный перевозчик Японии компания JR объявил в пятницу о полном прекращении перевозок с 9 утра субботы по местному времени до полудня воскресенья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) также объявила о том, что планирует отменить большинство международных рейсов в ночь с субботы на воскресенье. Аналогичные меры принимает и второй крупнейший перевозчик страны (JAL). Ранее ANA и JAL также объявили об отмене порядка 800 внутренних авиарейсов.

Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1200 человек. Японские метеорологи отмечают высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Непогода также стала причиной отмены матчей кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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