Протестующие в Эквадоре вступили в столкновение с полицией

Протесты коренного населения Эквадора против экономических реформ президента страны Ленина Морено в пятницу вновь переросли в столкновения с полицией. Соответствующие кадры из столицы республики, Кито, транслируются в Periscope, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На кадрах, снятых в окрестностях парка "Аламеда", видны большие группы людей в масках, которые выкрикивают антиправительственные лозунги, перекрывают улицы, строят баррикады, жгут костры, разбирают тротуарную плитку. Часть из них вооружены копьями, битами и железными прутьями. На улицах слышны громкие хлопки, похожие на звуки взрывов.

Как уточняется, протестующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи (парламента страны), доступ к которому перекрыт полицией. Периодически в сторону правоохранителей летят булыжники и подожженные предметы. Полиция призывает собравшихся разойтись и применяет против них слезоточивый газ. На отдельных кадрах видно, как пострадавших в результате столкновений несут на носилках люди в форменном обмундировании. Информация о количестве пострадавших не уточняется.

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