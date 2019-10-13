В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

13 октября 2019 01:35 (UTC+04:00)

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь", - заявил Ньюсом.

Калифорния станет первым штатом в США, запретившим продажу и изготовление изделий из меха. Закон вступит в силу в 2023 году.

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