Три человека стали жертвами природных пожаров на юге Калифорнии

Число жертв природных пожаров, бушующих на юге американского штата Калифорния, возросло до трех человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, мужчина, пытавшийся в одиночку справиться с огнем в одном из населенных пунктов в долине Сан-Фернандо, умер от сердечного приступа. Тело еще одного человека обнаружено на стоянке для прицепов-дач в городке Калимеса. В том же населенном пункте погибла 89-летняя женщина, которая не успела вовремя покинуть зону пожара.

Власти с четверга отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тыс. обитателей долины Сан-Фернандо. В субботу действие этого приказа было отменено во многих районах ввиду более благоприятных погодных условий.

Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, планово приостановила на этой неделе подачу электроэнергии около 800 тыс. потребителей. В настоящий момент электроснабжение восстановлено 98% из них. Компания таким образом проводила профилактические мероприятия с целью свести к минимуму угрозу возникновения возгораний в условиях ветреной погоды.

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