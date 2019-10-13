Три человека стали жертвами природных пожаров на юге Калифорнии

13 октября 2019 03:15 (UTC+04:00)

Число жертв природных пожаров, бушующих на юге американского штата Калифорния, возросло до трех человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, мужчина, пытавшийся в одиночку справиться с огнем в одном из населенных пунктов в долине Сан-Фернандо, умер от сердечного приступа. Тело еще одного человека обнаружено на стоянке для прицепов-дач в городке Калимеса. В том же населенном пункте погибла 89-летняя женщина, которая не успела вовремя покинуть зону пожара.

Власти с четверга отдали распоряжение о принудительной эвакуации около 100 тыс. обитателей долины Сан-Фернандо. В субботу действие этого приказа было отменено во многих районах ввиду более благоприятных погодных условий.

Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, планово приостановила на этой неделе подачу электроэнергии около 800 тыс. потребителей. В настоящий момент электроснабжение восстановлено 98% из них. Компания таким образом проводила профилактические мероприятия с целью свести к минимуму угрозу возникновения возгораний в условиях ветреной погоды.

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