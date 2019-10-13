Трамп заявил, что солдаты США не обязаны охранять границу Турции и Сирии

13 октября 2019 04:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая на конференции консерваторов в субботу, что американские солдаты не обязаны обеспечивать безопасность границы Сирии с Турцией и должны уйти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пусть у них будут свои границы, я не думаю, что наши солдаты должны быть там в течение следующих 15 лет, охраняя границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем охранять свои собственные границы", - сказал Трамп, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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