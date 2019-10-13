Более 800 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

Более 800 внутренних авиарейсов были отменены в воскресенье в результате прохождения тайфуна "Хагибис" в Японии, движение скоростных поездов было пока восстановлено лишь между Токио и Ниигатой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Движение скоростных поездов по другим направлениям пока не возобновлено. Ожидается, что с 10 утра будет частично возобновлено движение поездов в Токио.

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. Также в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны. По последним данным, число погибших в результате удара стихии составило 8 человек, пострадали не менее 126 человек. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов. В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По состоянию на 8 утра воскресенья зафиксировано более 250 тысяч случаев отключения электроэнергии, что примерно в два раза больше чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов.

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