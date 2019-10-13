Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек (Обновлено)

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 18 человек. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

09:07 (GMT+4) Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 14 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Киодо, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о десяти погибших. Число пострадавших превышает 120 человек. В свою очередь, телеканал TBS сообщает о 22 пропавших без вести и около 150 пострадавших.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах - до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач. Накануне в 12 префектурах, включая Токио, также был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы ЛЭП. Как сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошли в более 376 тысячах домов, что примерно в три раза больше, чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.

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