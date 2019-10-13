СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 19

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 19 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.