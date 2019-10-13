Около 6 тыс человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии

13 октября 2019 23:44 (UTC+04:00)

Примерно 6 тысяч человек находятся в центрах содержания мигрантов в Ливии, среди них есть женщины и дети, такие данные приводит ливийское отделение Международной организации по миграции (МОМ), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Ливии более 650 тысяч мигрантов, около 6 тысяч из них находятся в центрах содержания мигрантов, в их числе женщины и дети", - сообщает организация в Twitter.

Также отмечается, что на данный момент "из-за продолжающихся конфликтов на территории страны" в Ливии находятся приблизительно 300 тысяч внутренне перемещенных лиц.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.

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