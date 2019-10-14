Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

14 октября 2019 00:06 (UTC+04:00)

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Самолет CT-144 Tutor, принадлежащий (пилотажной группе) "Снегири" канадских королевских военно-воздушных сил, потерпел крушение на пастбище около Брукса, штат Джорджия, сегодня примерно в 13.30 (20.30 мск). Власти сообщили, что пилот успешно катапультировался", - сообщается в Twitter Управления.

ВВС Канады, в свою очередь, сообщают в Twitter, что крушение произошло незадолго до авиашоу, которое должно было состояться в Атланте.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах инцидента. Мы рады, что Кевин (Домон-Гарнье, пилот самолета) и публика не пострадали", - говорится в сообщении.

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