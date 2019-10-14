На границе Пакистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,8

14 октября 2019 08:15 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в афганской провинции Бадахшан, недалеко от границы с Пакистаном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил пакистанский Национальный центр мониторинга сейсмической активности.

Очаг залегал на глубине 157 км.

"Землетрясение хорошо ощущалось в Пешаваре, Малаканде, Мардане, Чарсаде, - сказал пресс-секретарь пакистанского Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Таймур Али. - На данный момент информации о пострадавших не поступало". Он отметил, что управление сейчас связывается с администрациями округов провинции Хайбер-Пахтунва, чтобы получить данные о возможном ущербе.

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