Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд

Явка на парламентские выборы в Польше побила рекорд – 61,74%, сообщил глава Госизбиркома Веслав Козелевич на пресс-конференции в понедельник в Варшаве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Победу одержала правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского с результатом 43,59% голосов.

"Успех. Наивысшая явка. В выборах приняли участие 18 миллионов 678 тысяч 450 полек и поляков. Явка составила 61,74%", - сказал Козелевич. Он добавил, что предыдущий рекорд на парламентских выборах был поставлен в 2007 году, когда явка составила 53,88%.

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