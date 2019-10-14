Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд

14 октября 2019 23:20 (UTC+04:00)

Явка на парламентские выборы в Польше побила рекорд – 61,74%, сообщил глава Госизбиркома Веслав Козелевич на пресс-конференции в понедельник в Варшаве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Победу одержала правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского с результатом 43,59% голосов.

"Успех. Наивысшая явка. В выборах приняли участие 18 миллионов 678 тысяч 450 полек и поляков. Явка составила 61,74%", - сказал Козелевич. Он добавил, что предыдущий рекорд на парламентских выборах был поставлен в 2007 году, когда явка составила 53,88%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Европа 14 октября 21:32
Состоялось открытие центрального офиса Ассоциации азербайджанцев Польши (ФОТО)
Общество 13 октября 18:37
В Польше начались парламентские выборы
Европа 13 октября 09:22
Очередные парламентские выборы пройдут в Польше
Другие страны 13 октября 03:52
МИД Азербайджана исключил польского главного редактора из списка нежелательных лиц
Политика 10 октября 13:23
В Тунисе завершились парламентские выборы
Другие страны 7 октября 01:22
Лента новостей
Трамп осудил видеоролик, в котором он показан расправляющимся со своими оппонентами
Другие страны 00:22
Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco
Другие страны 14 октября 23:57
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совместном ужине с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета (ФОТО)
Политика 14 октября 23:34
Президент Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым (ФОТО)
Политика 14 октября 23:27
Желудки крабов из Темзы оказались набиты пластиком
Другие страны 14 октября 22:55
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Другие страны 14 октября 22:23
Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Турция 14 октября 22:08
Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
Другие страны 14 октября 22:06
В Гвинее один человек погиб при протестах
Другие страны 14 октября 21:39