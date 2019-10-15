В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в России, Швеции, Дании и США. Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов (75%), у 17% возникают трудности со входом, 7% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

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