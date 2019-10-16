Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента

16 октября 2019 08:04 (UTC+04:00)

Сенаторы Мексики проголосовали во вторник за проведение конституционной реформы, которая позволит гражданам отозвать мандат президента страны или губернаторов посредством референдума по истечении половины срока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"98 голосами за, 22 против при 1 воздержавшемся принято заключение о конституционных реформах в вопросе проведения референдумов и отзыва мандата", - сообщила пресс-служба сената в Twitter.

Проект реформы, которая теперь должна быть рассмотрена нижней палатой парламента, предполагает одну возможность для проведения общенародного голосования в ходе шестилетнего срока службы президентов и губернаторов.

В течение первых трёх месяцев четвертого года президентства или руководства штатом граждане смогут отозвать мандат народного избранника. По словам сенатора Данте Дельгадо, они могут быть уволены за несостоятельность, неисполнение своей платформы и предвыборных обещаний, за утрату доверия.

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