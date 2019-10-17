Ирак сообщил о задержании сбежавших из Сирии боевиков ИГ

Иракский министр обороны заявил о задержании нескольких боевиков ИГ, бежавших из Сирии в Ирак. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство INA.

"Несколько сбежавших из Сирии боевиков ИГ были задержаны на территории Ирака", - цитирует агентство заявление пресс-службы министра Наджаха аш-Шамри.

При этом деталей задержания не приводится.

В среду министр ознакомился с ситуацией на границе Ирака с Сирией и подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения инцидентов охрану границы усилили.

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