ЕС рассмотрит вопрос об отсрочке Brexit, если будет запрос от Лондона

17 октября 2019 21:09 (UTC+04:00)

Евросоюз рассмотрит вопрос об отсрочке даты выхода Великобритании из состава сообщества, если парламент королевства не одобрит новую сделку и Лондон направит соответствующий запрос. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если будет запрос от Великобритании, то я буду консультироваться со странами-членами, чтобы посмотреть, как реагировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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