Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit. Великобритания сможет покинуть союз 1 ноября

Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и его дату - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Об этом говорится в распространенном в четверг итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Переговорщики ЕС и Великобритании на продолжавшихся непрерывно в течение двух последних суток переговорах согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

"Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) утвердил договоренности по Brexit", - говорится в документе. "Соглашения вступят в силу с 1 ноября 2019 года, после парламентской ратификации", - говорится в документе.

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