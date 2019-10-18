По центру Лондона сотни экоактивистов проехали на велосипедах

18 октября 2019 01:33 (UTC+04:00)

Сотни участников экологического движения Extinction Rebellion на велосипедах проехали по центру Лондона в четверг вечером, несмотря на запрет полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Активисты начали свое движение около Гайд-парка и направились в сторону площади Пикадилли, затем колонна с выкриками и музыкой направилась к Букингемскому дворцу. Весь путь протестующих сопровождали полицейские машины.

Как отметили участники Акции протеста в соцсетях, к столичным активистам в четверг также присоединились единомышленники из города Норвич. "Повстанцы" из Норвича присоединяются к поездке на велосипеде в Лондоне. Много флагов, и у нас есть музыкальная система рикша!" - написал один из участников в Twitter.
"Мы против запретов, против того, что делают власти с нашей планетой", - сказал РИА Новости лондонец Питер, остановившийся на перекрестке на красный сигнал светофора.

"Велосипед - экологичный вид транспорта. Если все будут передвигаться на велосипедах, воздух в городах будет чище, а мы будем более здоровыми", - отметила участница протеста Кэрри.
Ранее в четверг полиция Лондона вновь задержала активистов, которые "препятствовали движению транспорта" на станциях метро Canning Town и Stratford. Еще четверо были выведены со станции легкого метро Shadwell после того, как утром пытались приклеить себя суперклеем к дверям вагона.

Extinction Rebellion уже многие месяцы устраивает акции протеста в Лондоне и окрестностях. В сентябре экоактивисты несколько недель пытались блокировать работу аэропорта Хитроу, обливали здание минфина красной краской. В июле экологи-активисты блокировали вход на бетонный завод. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта, также группа активистов разделась во время пленарных слушаний в парламенте страны. Акции вызывают негативную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.

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