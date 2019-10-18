Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра, такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).

По информации местных СМИ, которые ссылаются на высокопоставленные источники, в результате спецоперации федеральных силовых структур в штате Синалоа был задержан Овидио Гусман Лопес, сын Хоакина Лоэры - главы картеля Синалоа, отбывающего пожизненное заключение в США. Сообщалось также, что после задержания Овидио Гусмана боевики из картеля Синалоа попытались отбить его у спецслужб и взяли в заложники трех солдат.

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