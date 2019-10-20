Афганский избирком не смог объявить предварительные результаты выборов президента

Председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хава Аллам Нуристани извинилась перед избирателями за то, что не может объявить предварительные результаты президентских выборов в обещанный срок, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее НИК обещал обнародовать предварительные результаты прошедших в сентябре выборов 19 октября, окончательные результаты - 7 ноября.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле вечером в субботу, Нуристани заявила, что комиссия не смогла подвести необходимые итоги в назначенный срок по техническим причинам.

На прошедших в Афганистане 28 сентября выборах за пост главы государства боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний президент Мухаммад Ашраф Гани, а также действующий премьер Абдулла Абдулла.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

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