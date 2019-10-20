Афганский избирком не смог объявить предварительные результаты выборов президента

20 октября 2019 05:47 (UTC+04:00)

Председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Афганистана Хава Аллам Нуристани извинилась перед избирателями за то, что не может объявить предварительные результаты президентских выборов в обещанный срок, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее НИК обещал обнародовать предварительные результаты прошедших в сентябре выборов 19 октября, окончательные результаты - 7 ноября.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле вечером в субботу, Нуристани заявила, что комиссия не смогла подвести необходимые итоги в назначенный срок по техническим причинам.

На прошедших в Афганистане 28 сентября выборах за пост главы государства боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний президент Мухаммад Ашраф Гани, а также действующий премьер Абдулла Абдулла.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

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