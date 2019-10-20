Граждане Швейцарии изберут депутатов парламента на четырехлетний срок полномочий

20 октября 2019 09:56 (UTC+04:00)

Граждане Швейцарии изберут в воскресенье на четырехлетний срок депутатов обеих палат федерального парламента - 200-местного Национального совета и Совета кантонов, в котором 46 мест. Согласно опросам общественного мнения, ожидается усиление экологических партий, что однако не окажет существенного влияния внешнюю и внутреннюю политику страны, поскольку большинство сохранят четыре партии, традиционно формирующие правительство с конца 50-х годов прошлого века, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Швейцарии, в отличие от большинства ее соседей по Старому Свету, избирательные кампании не отличаются остротой. Это связано не в последнюю очередь с тем, что основные вопросы политики решаются в Швейцарии на общенациональных и местных референдумах, а также с политической и общественной стабильностью альпийской республики, отсутствием крупных социальных конфликтов, приверженностью партий различного спектра поиску консенсуса.

Главной темой нынешней предвыборной кампании был вопрос о борьбе с изменением климата: эту проблему назвали ключевой 27,4% участников социологического исследования института Sotomo, итоги которого были опубликованы за 10 дней до голосования. На втором месте среди волнующих швейцарцев проблем - дороговизна медицинского страхования, на третьем - отношения с ЕС, на четвертом - иммигранты, на пятом - пенсии по старости. Во время предвыборной кампании четыре года назад главным был вопрос о медицинском страховании, а вопрос о климате занимал четвертое место. Доминирование в 2019 году темы климата обусловлено ощутимыми последствиями жарких летных месяцев и бесснежных зим для альпийского региона Швейцарии. С начала года по стране прокатилась волна демонстраций в защиту климата, в которых активно участвовала молодежь.

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