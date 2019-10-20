В четырех департаментах Франции введен повышенный уровень тревоги из-за угрозы наводнения

Предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги введен в четырех департаментах Франции в связи с угрозой наводнения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об Ардеше, Луаре, Верхней Луаре и Роне. В течение дня в этих департаментах синоптики прогнозируют ливни, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. По прогнозам специалистов, в горной местности ожидается от 200 до 250 мм осадков. Метеорологи предупреждают, что сильные дожди могут вызвать затопление основных магистралей и первых этажей домов.

Жителям упомянутых департаментов рекомендовано принять необходимые меры безопасности, воздерживаться от поездок на личном транспорте, а также следовать рекомендациям местных властей. Префект Ардеша распространил в воскресенье заявление, в котором призвал жителей "проявлять осторожность и не спускаться в подвалы домов". Согласно данным синоптиков, повышенный уровень тревоги будет действовать до понедельника.

Сильные дожди прошли в субботу во многих регионах Франции. Из-за непогоды наиболее серьезная ситуация сложилась в Ницце (департамент Приморские Альпы), где был введен оранжевый уровень метеотревоги. В результате ливней многие участки дорог в центре курортного города и за его пределами оказались затопленными. В воскресенье во второй половине дня в департаменте вновь ожидаются дожди и грозы.

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