В Чили при пожаре на разграбленном в ходе беспорядков складе погибли пять человек

21 октября 2019 04:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара на складских помещениях магазина, в которые проникли грабители. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Bio Bio со ссылкой на пожарных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Склады были расположены на окраине чилийской столицы. Как отмечают пожарные, огонь охватил помещения после того, как они были разграблены.

По данным радиостанции, погибшие не являются сотрудниками магазина, который был в воскресенье закрыт.

Пожар произошел на фоне антиправительственных протестов, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Манифестации начались в Сантьяго в 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также решил отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 19 октября до 07:00 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и поджоги, в результате которых погибли не менее трех человек.

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