В Чили число погибших в результате протестов выросло до 10 человек

Десять человек погибли в результате протестов в Чили, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех жертвах - они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов.

"Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья", - сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар. Этот магазин был ограблен в воскресенье вечером и позже загорелся.

Ранее еще в одном сгоревшем супермаркете погиб перуанец. Трое в ночь на воскресенье были найдены в другом магазине.

Еще один молодой эквадорец погиб в городе Серена от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, он власти пока не подтвердили эту информацию.

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