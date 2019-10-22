В Чили военный грузовик задавил протестующего

22 октября 2019 06:12 (UTC+04:00)

Военный грузовик переехал одного из демонстрантов во время протестов в Чили, мужчина скончался. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция BioBioChile.

Мужчина в возрасте 22 лет был сбит военным грузовиком в городе Талькауано. Сообщается, что военные прибыли на место из-за сообщений о грабеже. После прибытия военных несколько людей попытались скрыться, грузовик сбил одного из убегающих, так как водитель "не смог затормозить".

Протесты в Чили начались из-за того, что 6 октября власти решили повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час. Ранее сообщалось, что погибли 11 человек.

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