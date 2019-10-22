Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Самоа

22 октября 2019 08:49 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Тихом океане у берегов островного государства Самоа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 136 км к юго-западу от города Гатаиваи (около 1,2 тыс. жителей), расположенного на юго-востоке острова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 89,1 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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