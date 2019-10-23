МИД КНДР возложил на США ответственность за мир на Корейском полуострове

Пхеньян готов к любому развитию событий на Корейском полуострове, которое будет полностью зависеть от дальнейших действий США. Об этом заявил во вторник представитель МИД КНДР Чанг Иль Хун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обладание КНДР ядерным оружием - это оборонительная мера из-за враждебной политики США, которые более полувека угрожали суверенитету и праву на существование КНДР", - отметил он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения.

"Мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от будущего поведения США, КНДР будет готовиться к любым обстоятельствам", - заявил представитель МИД.

По его мнению, проводимые США у границ КНДР учения угрожают безопасности страны и провоцируют Пхеньян на ядерные испытания. "Испытания, проведенные КНДР в последние месяцы, стали мерами по обеспечению нашей обороноспособности и частью регулярных учений", - добавил дипломат.

При этом он подчеркнул, что "КНДР по-прежнему поддерживает полное уничтожение ядерного оружия в мире, включая Корейский полуостров".

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