Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозицией при формировании правительства

24 октября 2019 00:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии, лишившейся большинства мест в парламенте по итогам прошедших выборов, Джастин Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозиционными партиями при формировании кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В наши планы не входит формирование любого рода коалиции - как официальной, так и неофициальной", - заявил он в среду журналистам на пресс-конференции в Оттаве. Трюдо добавил, что намерен на этой неделе встретиться со всеми лидерами оппозиционных партий.

Либеральная партия в понедельник выиграла парламентские выборы. Либералы одержали верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов избирателей. Консервативная партия победила в 121 округе (34,4%), на третьем месте "Квебекский блок" (победа в 32 округах, 7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 3 округах, 6,5%), один мандат получил независимый кандидат. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, но Трюдо верен давней канадской традиции, согласно которой не принято создавать парламентские коалиции.

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