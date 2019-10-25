В Японии похищен бриллиант ценой почти в $2 млн

25 октября 2019 05:09 (UTC+04:00)

Бриллиант рыночной ценой около 200 млн иен ($1,8 млн) похищен с выставки драгоценностей в японской Иокогаме, об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщила в пятницу полиция, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны.

Бриллиант в 50 карат демонстрировался среди прочих драгоценностей на ювелирной экспозиции в выставочном центре "Пасифико Иокогама". Непосредственно перед ее закрытием в четверг служитель обнаружил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась незапертой.

По мнению полиции, бриллиант был похищен за очень короткий промежуток времени. Следствие полагает, что похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персонала выставочного зала.

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