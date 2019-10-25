Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии

25 октября 2019 06:22 (UTC+04:00)

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Моралес набирает 47,07% голосов, его ближайший соперник Карлос Меса - 36,51%. Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами составляет 10,56%, что говорит о победе Моралеса. Явка составила 88,31%.

При этом в данных избиркома отмечается, что подсчитано 99,9% голосов, до 100% не хватает четырех актов, но они были аннулированы. Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на представителя избирательной комиссии Боливии, 0,01% голосов были аннулированы в регионе Бени, а новое голосование запланировано на ноябрь. Однако они уже не изменят результаты голосования.

Моралес 24 октября уже объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре. Его поздравил с избранием МИД Венесуэлы.

Подсчет голосов вызвал критику как со стороны оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур.

Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о восьми пострадавших.

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