В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек

25 октября 2019 21:46 (UTC+04:00)

Поисковая организация Матерей штата Сонора сообщила в Twitter об обнаружении захоронения с останками 13 тел, прокуратура и криминалисты приступили к расследованию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"По меньшей мере два тела в женской одежде обнаружены в захоронении у Пуэрто Пэняско. Если у вас пропала сестра, тетя или мать, необходимо обратиться в прокуратуру для анализа ДНК", - говорится в одном из сообщений.

Как сообщила на странице в Facebook прокуратура штата, из 13 обнаруженных тел лишь одно было захоронено недавно, остальные уже представляют собой полные скелеты в одежде. Криминалистам предстоит установить причины смерти и личности погибших.

Согласно статистике Национальной комиссии правительства Мексики, с конца 2006 по август 2019 года были найдены 3024 тайных захоронения человеческих тел, около 40 тысяч человек официально числятся пропавшими без вести.

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