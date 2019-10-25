Шестые теледебаты демократов-претендентов на пост президента США пройдут в Калифорнии

Последние в 2019 году шестые общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года пройдут 19 декабря в Калифорнии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По решению Национального комитета Демократической партии США, они состоятся в Лос-Анджелесе на территории Калифорнийского университета. В теледебатах смогут принять участие лишь те претенденты, которые заручились к 12 декабря поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов или по итогам опросов в штатах Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина, где с февраля будущего года пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы. Кроме того, претенденты должны собрать пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей.

Как отметил Elections Central, условия, выдвинутые Нацкомитетом Демпартии для декабрьских теледебатов, пока способны выполнить только пять претендентов: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. По версии Elections Central, можно ожидать, что в декабре число претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года сократится с нынешних девяти до пяти.

Декабрьские теледебаты - уже шестые в нынешнем году - будут вести журналисты телекомпании PBS и интернет-издания Politico.

В будущем году - в период с января по апрель - Нацкомитет Демпартии намерен провести еще шесть теледебатов.

3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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