Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте

25 октября 2019 22:17 (UTC+04:00)

Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", - сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.

Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.

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