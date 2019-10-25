Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте

Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", - сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.

Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.