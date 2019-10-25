Цена нефти Brent поднялась до $62

25 октября 2019 22:32 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель,сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась выше $62 за баррель 25 сентября 2019 года.

На пике роста по состоянию на 21:28 мск, стоимость марки Brent достигала $62,11 за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI выросла в ходе торгов на 0,87% - до $56,72 за баррель.

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