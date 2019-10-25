Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо

25 октября 2019 22:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговой сделке продвигаются очень хорошо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень плотно работаем с Китаем по сделке. Мы очень хорошо продвигаемся в переговорах с Китаем. Китай очень сильно хочет заключить сделку", - сказал Трамп, общаясь с журналистами в пятницу.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в сообщении на своем официальном сайте, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В NASA заявили о соблюдении законодательства, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе
Другие страны 22:59
Губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения
США 22:27
США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
США 22:15
Шестые теледебаты демократов-претендентов на пост президента США пройдут в Калифорнии
Другие страны 22:08
"Эксимбанк" США может профинансировать закупки высокотехнологичного оборудования Узбекистаном
Бизнес 17:55
Узбекистан расширил список стран с безвизовым режимом до 86
Туризм 17:42
Лента новостей
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67
Другие страны 23:01
В NASA заявили о соблюдении законодательства, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе
Другие страны 22:59
Цена нефти Brent поднялась до $62
Другие страны 22:32
Губернатор Калифорнии объявил окрестности Лос-Анджелеса районом чрезвычайного положения
США 22:27
Биткойн вырос на 15,6%
Другие страны 22:23
Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте
Другие страны 22:17
США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
США 22:15
Шестые теледебаты демократов-претендентов на пост президента США пройдут в Калифорнии
Другие страны 22:08
В Британии задержали четвертого подозреваемого по делу о гибели 39 человек
Другие страны 22:02