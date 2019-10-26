Trump Organization может продать права аренды на отель в Вашингтоне

Родственники президента США Дональда Трампа наняли риэлторскую компанию JLL для того, чтобы выставить на продажу права аренды на вашингтонский отель Trump International Hotel, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С момента открытия мы видели, что к этому отелю проявляют огромный интерес, и как компания, занимающаяся недвижимостью, мы всегда готовы рассмотреть имеющиеся у нас варианты", - привела газета слова Эрика Трампа.

Под отель Trump International было переоборудовано построенное 121 год назад здание почты, расположенное на центральном вашингтонском бульваре. Здание находится в собственности федерального правительства и сдано в долгосрочную аренду Trump Organization. По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на мнение экспертов, продажа прав аренды может принести $500 млн, что сделало бы эту сделку одной из самых масштабных в отельном бизнесе. "Аренда на условиях продления может длиться почти 100 лет, и новый владелец смог бы контролировать эту собственность вплоть до будущего века", - отметила газета.

Еще до вступления на пост президента Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежавшей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей - Дональда и Эрика. Вопрос о продаже отеля в Вашингтоне, напомнила The Wall Street Journal, возник вскоре после того, как группа демократов в Сенате США представила законопроект, по которому администрация президента Дональда Трампа лишается права на проведение мероприятий с участием глав иностранных государств на территории собственности, принадлежащей американскому лидеру, в частности, в поместье Мар-а-Лаго, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и на курорте Trump National Doral Miami. Демократы пошли на этот шаг после того, как на прошлой неделе руководитель аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил о планах провести саммит Группы семи (G7) с 10 по 12 июня 2020 года на курорте Trump National Doral Miami. 19 октября Трамп написал в Twitter, что администрация США "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов" больше не рассматривает возможность проведения там саммита.

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