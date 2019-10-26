Десятки тысяч человек принимают участие в новой акции протеста в столице Чили

Десятки тысяч чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в столице, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах. Об этом свидетельствуют кадры, которые показывает в своем эфире телеканал "24 орас", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Местом сбора протестующих стала площадь Бакедано, расположенная в центральной части столицы, которая также известна под названием площадь Италии. К настоящему моменту манифестация проходит мирно.

Акции протеста проходят и в других городах Чили. В Вальпараисо в ходе манифестации вспыхнули беспорядки. Участники акции попытались ворваться в здание Конгресса Чили, что привело к его эвакуации.

Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране и хотят изменения социальной и экономической политики. Кроме того, собравшиеся требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, который были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара), до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

C 23:00 (по местному времени, 05:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) 25 октября до 04:00 (10:00 мск) 26 октября в Сантьяго седьмую ночь подряд будет действовать комендантский час.

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