Число погибших в беспорядках в Ираке возросло до 40

26 октября 2019 02:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 человек погибли в результате пятничных беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще 2 тыс. человек получили ранения.

После недельного затишья демонстрации возобновились в пятницу в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

Во многих провинциях демонстранты в знак протестов против властей поджигали здания местных администраций, а также партий и государственных учреждений. Наиболее ожесточенные столкновения происходят на юге страны, где сразу в нескольких городах группы протестующих предприняли попытки прорваться в офисы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"). В ответ бойцы "шиитской милиции" открывали по людям огонь.

Судебные власти страны уже предупредили, что любые нападения на военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также правительственные учреждения являются уголовным преступлением, караемым смертной казнью.

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