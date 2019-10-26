В Белом доме добиваются изменения условий торговой сделки между США и КНР

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро добивается пересмотра ранее достигнутых договоренностей по торговой сделке между США и КНР. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на три источника, приближенных к администрации президента США Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Наварро выступает против отсрочки некоторых мер по защите интеллектуальной собственности, которые были прописаны в ранних вариантах торговой сделки между США и Китаем. Наварро, утверждают источники, пытался убедить Трампа заставить Китай согласиться на данные ранее обещания по защите IP-адресов или отказаться от заключения торгового соглашения вообще.

В то же время, указывает телекомпания, попытки главы Нацсовета по торговле не встретили поддержки у американских властей. "Он Наварро выступал за проведение более жесткой политики при заключении торгового соглашения с КНР, - приводит CNBC слова неназванного бывшего сотрудника администрации. - Но его никто не поддержал".

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