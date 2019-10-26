В Атлантике сформировались тропические штормы "Ольга" и "Пабло"

Тропический шторм, получивший название "Ольга", сформировался в Мексиканском заливе и движется в северо-восточном направлении, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 64,3 километра в час. Скорость движения шторма - 28,9 километра в час. Согласно прогнозам специалистов, шторм достигнет юго-восточного побережья США в субботу.

Кроме того, NHC сообщила о тропическом шторме "Пабло", который сформировался у португальских Азорских островов на северо-востоке Атлантики и движется на северо-восток. Скорость ветра достигла 72,4 километра в час, а скорость движения шторма - 16 километров в час.

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